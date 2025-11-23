Este domingo en Mar del Plata se presenta como un día ideal para salir y aprovechar al máximo la costa. La mañana será fresca con alrededor de 12 °C, pero la sensación térmica mejora notablemente con el paso de las horas. Hacia el mediodía, el mercurio sube hasta unos 20 °C, llegando a un pico de 23 °C por la tarde, en un ambiente soleado o parcialmente soleado.

El cielo estará bastante despejado en gran parte del día, con algunas nubes intermitentes por la tarde, pero sin señales de lluvias ni fenómenos extremos. No se esperan precipitaciones, lo que hace de esta jornada una oportunidad perfecta para pasear por la playa o simplemente disfrutar del aire libre.

Durante la tarde, el viento será leve y no tendrá un papel dominante, lo que sumado al sol garantiza una sensación térmica muy confortable. Al caer la noche, la temperatura bajará nuevamente, rondando los 16-18 °C.

