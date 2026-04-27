El mundo de la cultura despidió este fin de semana a Adolfo Aristarain, uno de los cineastas más influyentes del país, fallecido a los 82 años. El velatorio se realizó en Buenos Aires en un clima de profundo dolor, con la presencia de familiares, allegados y destacadas personalidades del ámbito artístico.

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Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó Fito Páez, quien se acercó para despedir al director y dejó un gesto cargado de simbolismo frente al féretro, reflejando el vínculo de admiración y respeto que mantenía con el cineasta.

También conmovió el mensaje de Cecilia Roth, actriz muy cercana a Aristarain y protagonista de algunas de sus obras más recordadas. “Lo dabas todo. Qué vacío tu ausencia. Cuánto duele”, expresó en sus redes sociales al conocerse la noticia.

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Aristarain dejó una marca imborrable en la historia del cine argentino con películas como Martín (Hache), Un lugar en el mundo, Lugares comunes y Roma. Su muerte generó una ola de homenajes y mensajes de despedida tanto en Argentina como en España, donde también era ampliamente reconocido.

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