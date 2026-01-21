En medio de la conmoción por la muerte de Uriel Alejandro Giménez, el nene de 12 años que falleció tras recibir un disparo en el pecho durante un enfrentamiento con la policía en el partido de Tres de Febrero, su familia utilizó las redes sociales para despedirlo públicamente.

Su hermana Kiara compartió una imagen junto a un mensaje que expone el dolor y la complejidad del contexto familiar: “Solo vos y yo sabemos lo que pasamos juntos. Espero tengas tu paz, amor de la hermana. Te amo con todo mi ser”. En otra publicación, agregó: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Descansá en paz”. También hubo mensajes de otros familiares, como un primo que escribió: “Te voy a extrañar mucho. Volá alto”.

El adiós incluyó fotografías del menor —apodado “Chispita”— posando con armas de fuego y sobre distintas motos, imágenes que forman parte ahora del expediente judicial. Según se informó, los restos de Uriel serán velados este miércoles en Caseros y luego enterrados en el Cementerio Municipal de Pablo Podestá.

Cómo fue la persecución y el tiroteo

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se inició cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Lejos de detenerse, los sospechosos se dieron a la fuga y abrieron fuego contra el personal policial, lo que derivó en un intercambio de disparos.

La persecución finalizó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo fue hallado el cuerpo sin vida del menor, junto con vainas servidas. Personal del SAME constató su fallecimiento en el lugar.

La causa quedó en manos de la UFI N°6, que dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente resultó imputado, mientras continúa la búsqueda de los prófugos.

Fuentes judiciales confirmaron además que el menor tenía antecedentes por encubrimiento en una causa tramitada en octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero. La investigación sigue abierta para determinar las responsabilidades penales y las circunstancias exactas del disparo fatal.

