Hace apenas un año, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon lo distinguía como Ciudadano Ilustre, en reconocimiento a su “importante contribución al desarrollo integral y al crecimiento sostenible de la ciudad de Mar del Plata y del Partido de General Pueyrredon, dejando un legado positivo que perdurará en el tiempo”. Hoy, ese reconocimiento cobra aún mayor significado.

Ads

Desde muy joven, Bosco encontró en el fútbol su verdadera pasión.



Sus primeros pasos en la dirigencia estuvieron vinculados al club Almagro Florida, institución en la que comenzó desempeñándose como tesorero y desde donde inició un camino que lo llevaría a ocupar un rol central en el deporte de la ciudad.



Posteriormente, y durante 22 años, presidió la Liga Marplatense de Fútbol, convirtiéndose en uno de los dirigentes más influyentes y comprometidos de su historia.

Ads

A lo largo de su extensa trayectoria, asumió con responsabilidad y vocación la conducción del fútbol local, cumpliendo un papel clave en el crecimiento institucional de la Liga y en la consolidación de competencias que marcaron época.



Entre ellas, se destacan los tradicionales torneos de verano, que lograron posicionar a Mar del Plata como una plaza relevante del fútbol nacional, con la presencia de clubes de Primera División como Boca Juniors y River Plate, entre otros.

Ads