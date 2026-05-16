El periodismo marplatense atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Maximiliano Scalisi, reconocido comunicador de la ciudad que desarrolló una extensa trayectoria en distintos medios locales y regionales.

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La noticia fue confirmada durante las últimas horas y rápidamente provocó mensajes de despedida y reconocimiento por parte de colegas, amigos y oyentes, quienes destacaron tanto su calidad profesional como su calidez humana.

Scalisi construyó gran parte de su carrera ligado a la comunicación y al ámbito periodístico marplatense, donde participó en diferentes proyectos radiales y coberturas vinculadas a la actualidad local. Quienes compartieron trabajo con él lo recordaron como un profesional comprometido, apasionado por la información y muy cercano a la audiencia.

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La noticia de su muerte generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde distintas figuras del periodismo y entidades vinculadas a la comunicación expresaron sus condolencias y acompañamiento a familiares y seres queridos.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Mientras tanto, desde distintos sectores de Mar del Plata continúan multiplicándose los mensajes de despedida para recordar su trayectoria y aporte al periodismo local.

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