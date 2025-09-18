El mundo del periodismo deportivo de Mar del Plata se encuentra de luto tras el fallecimiento de Walter Saavedra a los 68 años. La noticia, que se confirmó este jueves, causó una profunda tristeza entre colegas y amigos, quienes recordaron la trayectoria y el legado del relator.

Ads

El Club Unión y el Club Colón de Santa Fe fueron de las primeras instituciones en lamentar la pérdida, destacando la huella que dejó en la narración deportiva, especialmente en las campañas de ambos clubes. Colegas como Leonardo Gentili también expresaron su dolor, recordándolo como un "poeta, escritor y periodista" cuya voz "fue la banda sonora de los domingos de fútbol".

Puede interesarte

Nacido en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956, Saavedra construyó una extensa carrera que abarcó la radio, la televisión y la literatura. Trabajó en reconocidas emisoras como Radio Rivadavia y Radio Mitre, y su voz se volvió sinónimo de relato deportivo. A lo largo de su carrera, cubrió varios mundiales de fútbol, incluyendo los de Estados Unidos, Francia, Corea-Japón, Sudáfrica y Brasil, además de boxeo y básquetbol.

Ads

El legado de Walter Saavedra permanece en la memoria de quienes lo escucharon, consolidándose como una figura emblemática en el periodismo deportivo argentino.

Fuente: Infobae

Ads