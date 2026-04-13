Dolor en el fútbol marplatense por el fallecimiento de Joaquín “Cacho” Méndez
El fútbol de la ciudad atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de Joaquín Méndez, ex vicepresidente de la Liga Marplatense de futbol y una figura histórica del Club Boca de Mar del Plata, entidad a la que dedicó gran parte de su vida como dirigente.
Su compromiso fue tal que la cancha principal del predio ubicado sobre la Ruta 88 lleva su nombre, en reconocimiento a su trayectoria y legado.
A través de un comunicado, la Liga Marplatense de Fútbol expresó su profundo dolor por la partida de Méndez y envió sus condolencias a familiares, amigos y allegados en este difícil momento, con un mensaje especial para sus hijos, quienes continúan su legado dentro del club.
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