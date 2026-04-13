El fútbol de la ciudad atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de Joaquín Méndez, ex vicepresidente de la Liga Marplatense de futbol y una figura histórica del Club Boca de Mar del Plata, entidad a la que dedicó gran parte de su vida como dirigente.

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Su compromiso fue tal que la cancha principal del predio ubicado sobre la Ruta 88 lleva su nombre, en reconocimiento a su trayectoria y legado.



A través de un comunicado, la Liga Marplatense de Fútbol expresó su profundo dolor por la partida de Méndez y envió sus condolencias a familiares, amigos y allegados en este difícil momento, con un mensaje especial para sus hijos, quienes continúan su legado dentro del club.



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