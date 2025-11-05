Dolor en el fútbol: "Josecito" Moscuzza falleció en un accidente de tránsito en la Autovía 2
En un accidente que es materia de investigación por las autoridades, se confirmó la muerte de uno de los hijos de "Pototo" Moscuzza. El hombre vinculado al club Aldosivi y a la empresa familiar viajaba solo. El vuelco se produjo a la altura de Lezama.
Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada del miércoles sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 166, en jurisdicción del partido de Lezama. La víctima del siniestro fue identificada como José Moscuzza, el hijo del ex presidente de Aldosivi, dirigente y reconocido empresario del Puerto.
Por causas que son materia de investigación, un vehículo volcó y cayó dentro de un zanjón ubicado a la vera de la ruta. Los servicios de emergencia de Lezama fueron alertados minutos antes de la una de la madrugada y, al arribar al lugar, constataron el fallecimiento del único ocupante del rodado.
En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Lezama (unidades 10 y 5), ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
En este difícil momento, acompañamos en este duro momento que le toca atravesar a la familia Moscuzza y al Club Atlético Aldosivi.
