El mundo del deporte marplatense despidió con profundo pesar a Oscar “El Paisano” González Orono, una figura emblemática del ciclismo nacional que dedicó toda su vida a las dos ruedas. El deportista tenía 80 años y murió en la madrugada de este lunes en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de atravesar una serie de episodios que son materia de investigación judicial.

Ads

Según tracendió, el viernes pasado, cuando González Orono fue víctima de un violento robo en su bicicletería, ubicada sobre avenida Luro al 10.000. Dos delincuentes ingresaron al local con fines de robo y lo agredieron salvajemente. Tras el ataque, el ciclista fue trasladado inconsciente al hospital.

Puede interesarte

Aunque su cuadro era delicado, el sábado por la mañana recuperó la conciencia y decidió abandonar el centro de salud por sus propios medios, sin haber sido dado de alta. La Fiscalía y la Policía no llegaron a tomarle declaración, y el hecho tampoco fue formalmente denunciado, aunque las imágenes y comentarios sobre el asalto circularon con fuerza en redes sociales.

Ads

El domingo, Orono volvió a ingresar al HIGA, esta vez por una caída desde altura cuyas circunstancias aún no fueron esclarecidas. Horas más tarde, falleció durante la madrugada del lunes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, quien instruye la causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Los peritos intentan establecer si existe una relación entre la golpiza sufrida en el asalto y el desenlace fatal ocurrido días después.

Ads

Reconocido por colegas, alumnos y fanáticos del ciclismo, “El Paisano” González Orono fue un auténtico referente del deporte. A lo largo de su carrera conquistó 12 títulos nacionales y dos medallas panamericanas, además de representar a la Argentina en competencias internacionales disputadas en España, Estados Unidos y Japón. Su nombre quedará grabado como uno de los grandes exponentes que dio el ciclismo marplatense y argentino.