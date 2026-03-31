Docentes y estudiantes de la UBA realizarán clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni
En el marco de la creciente tensión por el financiamiento del sistema universitario se llevará adelante una jornada de clases públicas frente al domicilio del funcionario.
La medida es impulsada por sindicatos docentes y agrupaciones estudiantiles, en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y en coincidencia con un paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Según se informó, la convocatoria comenzará en la Facultad de Filosofía y Letras y se trasladará hacia la casa del funcionario. Allí se desarrollarán distintas clases abiertas como forma de protesta y visibilización del conflicto.
La iniciativa busca reclamar una recomposición salarial para los docentes y mayores partidas presupuestarias para las casas de estudio, en un contexto que desde el sector califican como crítico. En esa línea, referentes académicos advirtieron sobre el deterioro de los ingresos y el impacto en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
La protesta se da en paralelo a cuestionamientos políticos que rodean a Manuel Adorni, vinculados a su patrimonio, lo que también fue incorporado como parte del contexto de la movilización.
En las inmediaciones de la casa del funcionario, se desplegó un operativo de seguridad con presencia de fuerzas federales y de la Ciudad, ante la expectativa de una importante concurrencia.
Las clases públicas forman parte de una modalidad de protesta que el sector universitario viene utilizando en los últimos meses para trasladar el debate a la vía pública y acercar sus reclamos a la sociedad. Bajo consignas en defensa de la educación pública, la medida busca poner el foco en la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema universitario en un escenario de ajuste y recortes.
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