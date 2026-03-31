La medida es impulsada por sindicatos docentes y agrupaciones estudiantiles, en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y en coincidencia con un paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

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Según se informó, la convocatoria comenzará en la Facultad de Filosofía y Letras y se trasladará hacia la casa del funcionario. Allí se desarrollarán distintas clases abiertas como forma de protesta y visibilización del conflicto.

La iniciativa busca reclamar una recomposición salarial para los docentes y mayores partidas presupuestarias para las casas de estudio, en un contexto que desde el sector califican como crítico. En esa línea, referentes académicos advirtieron sobre el deterioro de los ingresos y el impacto en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

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La protesta se da en paralelo a cuestionamientos políticos que rodean a Manuel Adorni, vinculados a su patrimonio, lo que también fue incorporado como parte del contexto de la movilización.

En las inmediaciones de la casa del funcionario, se desplegó un operativo de seguridad con presencia de fuerzas federales y de la Ciudad, ante la expectativa de una importante concurrencia.

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Las clases públicas forman parte de una modalidad de protesta que el sector universitario viene utilizando en los últimos meses para trasladar el debate a la vía pública y acercar sus reclamos a la sociedad. Bajo consignas en defensa de la educación pública, la medida busca poner el foco en la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema universitario en un escenario de ajuste y recortes.