Los docentes universitarios de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nucleados en ADUM, anunciaron un nuevo paro de actividades que se llevará a cabo desde el martes 26 hasta el sábado 30 de mayo, en el marco del conflicto con el gobierno nacional por el financiamiento de las universidades públicas.

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La decisión fue tomada luego de la masiva marcha federal universitaria realizada la semana pasada y en coordinación con la federación Conadu, que resolvió profundizar el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.

Desde el sector docente remarcaron que el reclamo apunta al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, especialmente en lo relacionado con la actualización salarial de docentes y nodocentes, además de las partidas destinadas a becas estudiantiles.

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Con esta nueva medida, ya serán cuatro las semanas completas de paro acumuladas desde el inicio del ciclo lectivo 2026, situación que vuelve a afectar el normal desarrollo de clases en la UNMdP y en distintas universidades del país.

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