Foto: Télam.

Entre las principales medidas anunciadas se destacan dos semanas de paro total de actividades. La primera comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el sábado 4 de abril, mientras que la segunda tendrá lugar desde el lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo.

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Además, el cronograma de protestas incluye la realización de una Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 23 de abril, en coincidencia con el aniversario de la multitudinaria movilización que tuvo lugar en 2024. La convocatoria buscará visibilizar el reclamo en todo el país y sumar adhesiones de distintos sectores.

Como parte de la estrategia de visibilización, también se impulsará una “Carpa por la Universidad y la Soberanía”, una iniciativa de alcance federal que recorrerá distintas regiones con actividades de difusión y protesta.

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Desde la federación docente exhortaron a legisladores y legisladoras de todos los bloques del Congreso Nacional a rechazar cualquier intento de modificación de la ley vigente, al considerar que cuenta con amplio respaldo plural y federal.

En ese mismo sentido, el gremio reclamó al Poder Judicial una pronta definición sobre el conflicto de fondo, al advertir que la demora en la resolución impacta directamente en los ingresos del sector.

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El plan de lucha se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria, que viene advirtiendo sobre el deterioro del financiamiento y las condiciones laborales en el sistema público de educación superior.