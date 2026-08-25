Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 48 horas durante el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno por la situación salarial y el financiamiento de las universidades públicas.

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La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y forma parte del plan de lucha que el sector lleva adelante para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios.

En Mar del Plata, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su participación y anunció un paro total de actividades durante ambas jornadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El reclamo se produce cuando se cumplen cerca de 300 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, según denuncian los gremios. La norma contempla, entre otros puntos, la actualización salarial del personal y recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

Desde ADUM también advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y reclaman una recomposición que permita recuperar los salarios frente al aumento del costo de vida.

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La medida tendrá además participación del sector nodocente en Mar del Plata. La Asociación del Personal Universitario (APU) anunció un paro conjunto durante el jueves y viernes, por lo que se espera un fuerte impacto sobre la actividad habitual de la casa de estudios.

Las organizaciones universitarias anticiparon que el plan de lucha podría profundizarse si no reciben respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios.

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