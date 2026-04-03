Se realizó una capacitación sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo, bajo el título IA en la escuela: del riesgo a la oportunidad, con la participación de docentes, equipos directivos y especialistas, en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal.

Ads

El encuentro fue impulsado por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, con el acompañamiento del Ente Municipal de Turismo y Cultura y la Secretaría de Educación. La propuesta generó un espacio de intercambio orientado a pensar la inteligencia artificial desde una perspectiva pedagógica, segura y contextualizada.

Durante la jornada, se abordaron situaciones concretas vinculadas al uso de estas tecnologías en el aula y se promovieron instancias de diálogo en las que los participantes compartieron experiencias, inquietudes y miradas sobre los desafíos actuales.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, las especialistas aportaron herramientas y criterios para integrar la inteligencia artificial de manera planificada, con foco en el cuidado de los estudiantes, el uso responsable de los datos y el rol activo de los docentes en el proceso. Además, se trabajó sobre la gestión del riesgo en entornos digitales, estrategias para fortalecer el uso crítico y creativo de la IA y metodologías para su incorporación significativa en las prácticas educativas.

También se destacó la importancia de la ética y la empatía al momento de pensar el vínculo entre tecnología y aprendizaje, como elementos centrales para una implementación adecuada en el ámbito escolar.

Ads

La capacitación estuvo a cargo de Paula Santangelo y Nadia Levanovich, fundadoras de Méntia, junto a Gustavo de Elorza Feldborg, especialista en neurociencia, y el equipo de Coned Virtual, con experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la educación.