El sector docente municipal confirmó que adherirá al paro convocado por CTERA, por lo que en el distrito de General Pueyrredon no comenzarán las clases en la fecha prevista. La decisión implica que la medida de fuerza alcanzará tanto a los establecimientos provinciales como a los municipales.

Desde el ámbito local señalaron que, al tratarse de una convocatoria impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el sector municipal resolvió acompañar la protesta. “Adherimos al paro convocado por CTERA; en breve lo vamos a comunicar oficialmente”, indicaron desde la representación docente comunal.

La medida tendrá impacto directo en el inicio del ciclo lectivo, que quedará postergado por 24 horas en todo el partido. De este modo, miles de estudiantes no tendrán actividad en el primer día previsto de clases debido a la jornada de protesta.

En este contexto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmó que todos los gremios que lo integran realizarán un paro el próximo 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires, lo que postergará por 24 horas el inicio del ciclo lectivo. La decisión fue formalizada mediante un comunicado conjunto difundido oficialmente.

Hasta el momento, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya había ratificado la medida tras rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial. Por su parte, SUTEBA había anunciado una huelga para la misma fecha en rechazo a la política educativa del Gobierno nacional y por considerar insuficiente el incremento ofrecido en la negociación paritaria. El documento final llevó la firma de todas las entidades que integran el frente: FEB, SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA.

