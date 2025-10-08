Docentes agremiados en Suteba Multicolor se presentaron en el Consejo Escolar junto a una radio abierta para elevar un reclamo por las condiciones salariales y reclamar asambleas para determinar el rumbo de la lucha ante el ajuste.

En este sentido, Nadia Martin, delegada y congresal de la organización, indicó en diálogo con El Marplatense que “nos encontramos en toda al Provincia llevando adelante una jornada de paro”

Al respecto comentó que “fue tomando fuerza debido a la situación salarial, principalmente luego del último acuerdo entre las conducciones sindicales del frente Unidad Docente Bonaerense y Kicillof, que nos dejó a gran parte de la docencia bajo la línea de pobreza”.

Para dar un ejemplo, “en septiembre, mes en el que no hubo aumento, una maestra que recién se inicia cobró 700 mil pesos. Con esto tiene que sobrevivir todo el mes, considerando que la canasta familiar de agosto ya llegó a 1.160.000 de pesos”, resaltó.

Junto a este reclamo, “hay una situación gravísima de sobrecarga laboral, porque al no llegar con los salarios tenés que trabajar doble o triple cargo. También se está hablando sobre el vaciamiento de la obra social que estamos pidiendo plenas prestaciones de IOMA y que se respeten nuestras licencias con certificados médicos”, enumeró.

En definitiva, “lo que estamos planteando es que necesitamos que realmente se escuche la situación del sector educativo, no solo por los salarios, sino también por las situaciones de violencia que estamos viviendo, la sobrecarga y que se respete el derecho a huelga”, argumentó.

Sobre la presentación en el Consejo Escolar, declaró que “acercamos una nota al jefe distrital para que se respete el derecho a paro y no se siga persiguiendo sin reconocer estas medidas de lucha, queriendo poner falta injustificada. Ya salió una cautelar otorgada por el Tribunal de Trabajo N°5 de La Plata que prohíbe poner una falta injustificada, ya sea desde la Dirección de Cultura de la Nación, los directivos o inspectores”.

Por último, destacó que “a las 17 vamos a participar de la movilización debido a la situación de femicidios y violencia en general que estamos atravesando”.

