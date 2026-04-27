En el marco de un paro nacional de la docencia universitaria, trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata llevan adelante una semana completa de medidas de fuerza en reclamo por la plena aplicación de la ley de financiamiento del sistema.

La secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, señaló que la protesta responde a un incumplimiento sostenido por parte del Gobierno nacional: “Hace más de medio año que el gobierno de Javier Milei no cumple una ley votada y ratificada en el Congreso”.

Ads

Puede interesarte

La dirigente remarcó a El Marplatense, la situación salarial del sector y advirtió sobre el deterioro de los ingresos: “Más del 30% de la docencia de la Universidad de Mar del Plata está cobrando alrededor de 6.000 pesos la hora y lleva 14 meses sin aumentos”.

En ese contexto, Araujo cuestionó las prioridades del Ejecutivo y vinculó el conflicto con decisiones políticas: “Mientras hay funcionarios que se incrementan los sueldos más de un 100% y no pueden justificar su patrimonio, la universidad pública sigue desfinanciada”.

Además del paro de esta semana, desde el gremio anticiparon una profundización del plan de lucha. Para los próximos días se prevén clases públicas abiertas a la comunidad y la convocatoria a una nueva movilización nacional.

Ads

“Estamos llamando a toda la sociedad a acompañar la cuarta marcha federal universitaria, que será el martes 12 de mayo por la tarde, para defender la educación pública, la ciencia y la tecnología”, sostuvo.

Por último, Araujo insistió en el reclamo central del sector: “Lo que exigimos es que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que ya fue ratificada en varias oportunidades y cuenta con respaldo judicial. Necesitamos que se garantice el sostenimiento de la universidad pública”.

Ads