La medida de fuerza se llevará adelante desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo y forma parte de una convocatoria nacional impulsada por la federación CONADU. En Mar del Plata, la protesta es acompañada por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM).

La secretaria general del gremio, Abigail Araujo, explicó que el paro responde al deterioro del salario docente y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“La docencia de Mar del Plata se suma al paro nacional de CONADU por una semana, comenzando el lunes 16 de marzo. Estamos reclamando la plena implementación de la ley de financiamiento universitario que el Gobierno no cumple desde octubre”, señaló.

Según indicó la dirigente, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto que no contempla la pérdida salarial acumulada por el sector en los últimos años.

“Desde 2023 tenemos una pérdida salarial del 55% y el proyecto que propone el Gobierno plantea pagar apenas un 12% en cuotas”, afirmó.

Desde ADUM también advirtieron sobre el impacto del ajuste presupuestario en el funcionamiento de las universidades nacionales.

“La realidad es que a nivel presupuestario no están dadas las condiciones para el funcionamiento de las universidades. Por eso, además de esta semana de paro, estamos evaluando medidas más contundentes para este cuatrimestre”, sostuvo Araujo.

Entre las alternativas que analizan los gremios figuran nuevas semanas de paro o incluso una medida de fuerza por tiempo indeterminado si no hay avances en las negociaciones.

La dirigente también alertó sobre la situación salarial de parte del sector docente. “Hoy cerca del 30% de la docencia de Mar del Plata cobra alrededor de 250.000 pesos por mes. Esa garantía salarial no tiene aumento desde hace un año y el lunes pasado el Gobierno ofreció 0%”, indicó.

En ese contexto, desde el gremio señalaron que el conflicto podría afectar el desarrollo normal de las clases si no hay respuestas en las próximas semanas. “Crece la bronca y también las renuncias y licencias de la docencia universitaria”, concluyó.