Ana María Lencina tiene casi dos décadas de trayectoria como maestra. Actualmente se desempeña en la escuela Primaria N°25 "General Juan Gregorio Lemos", donde esta semana vivió una escena violenta con uno de sus estudiantes. Ocurrió cuando el chico, de 12 años, le pegó una trompada en el comedor del establecimiento después de que ella le pidiera que se sacara la capucha. "Veinte años y es la primera vez que me pasa", dijo la maestra este viernes. Además, aseguró: "Cada vez tenemos menos herramientas para tomar medidas".

El episodio tuvo lugar a primera hora del miércoles en la zona del comedor de la escuela, que tiene una jornada de ocho horas. Según el reglamento interno del colegio, los chicos sólo pueden usar la capucha en el patio (menos cuando se saluda a la bandera). Por eso, la mujer abordó al estudiante cuando el joven quería ingresar al comedor con la cabeza tapada. Él se la descubrió, pero en cuanto se acomodó en el comedor volvió a sacársela.

"Me acerco y le insisto varias veces para que por favor se saque la capucha, ya que en la escuela hay reglas que cumplir. Se paró arriba del banco y me pegó una piña", relató Lencina.

"Me dijo 'te voy a pegar'. Y lo hizo. El resto de los alumnos todavía sigue en shock. Y el chico, después de pegarme, me dicen que se largó a llorar. Pero eso no lo llegué a ver porque yo me fui al baño, me chorreaba sangre", siguió describiendo la maestra.

También dijo que el preadolescente -de quien era maestra en el último grado de la primaria- tenía para con ella una actitud de "desafío constante", en una seguidilla de insultos "irrepetibles", llamados de atención y reuniones con los padres.

Dijo que sigue con dolores y que aún no sabe cuándo regresará a dar clases. Aunque puntualizó que no puede volver a dar clases "con este alumno presente".

Tras destacar el trabajo en su escuela y decir que siempre le fue "muy bien" como maestra, Lencina dio su diagnóstico sobre la situación en las aulas.

"Creo que creció la violencia en los últimos años. Cada vez tenemos menos herramientas para tomar alguna medida. Más que el diálogo y el compromiso de los padres para poder dialogar, no podemos hacer otra cosa", sostuvo la docente.

La situación del chico que noqueó a la maestra en Bahía Blanca

En otro apartado de la entrevista con un medio local, la maestra se refirió al joven involucrado en el episodio de violencia. "Todas las docentes tenemos algún alumno de estas características, pero nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto", dijo tras repasar el historial de problemas que afrontó con ese chico.

Sobre el preadolescente, que tampoco regresó al establecimiento escolar desde el incidente, expresó que llegaba con problemas desde la casa.

"Este chico trae un cúmulo de emociones desde su hogar, así que hay que tratarlo de otra manera, con más paciencia", detalló Lencina. "Pero, al menos en primaria, siempre se respetó el guardapolvo".

Luego adelantó que el chico va a ser derivado a otra escuela. "La nuestra es de 8 horas y supongo que se está trabajando en que vaya a una de 4 horas para que pueda soportar mejor la jornada. Por lo que tengo entendido no está yendo ahora a la escuela, pero no sé qué pasará", deslizó la mujer.

Quien confirmó esa versión fue Claudio Martini, jefe de la Región 22 de educación. En diálogo con La Brújula 24, dijo que se lo trasladará a otro establecimiento para que continúe con sus estudios.

"Ante hechos de este calibre y magnitud, se ponen en funcionamiento muchas situaciones en revisión y de abordaje, pero fundamentalmente desde las políticas de cuidado no sólo con la docente sino con el joven, con la familia y la comunidad educativa. El golpe lo recibimos todos", analizó Martini.

Fuente: Clarín.