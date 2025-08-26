La conmoción por el hallazgo de una pareja muerta en un auto en San Antonio de Areco sumó en las últimas horas nuevos elementos. Según confirmaron fuentes judiciales, todo apunta a que Florencia Revah, de 32 años, fue asesinada por su pareja, Esteban Alejandro Suárez, de 45, en un escenario distinto al del hallazgo.

Luego, el hombre habría conducido casi 100 kilómetros con el cuerpo en el asiento trasero, antes de quitarse la vida de un disparo en la cabeza.

El Chevrolet Onix fue encontrado el domingo por la tarde en un camino rural de la Ruta 8, con un trapo en la tapa de combustible que refuerza la hipótesis de que Suárez pretendía incendiar el vehículo. En el habitáculo había tres vainas servidas y sobre el capot, siete cartuchos intactos de calibre 9 milímetros.

La Fiscalía Nº 6 de Mercedes, a cargo de Darío Schapaunic, ordenó peritajes balísticos y la apertura de los tres celulares secuestrados para reconstruir las últimas horas de la pareja. Además, allanó domicilios vinculados a ambos en Tigre y Nordelta, aunque no se hallaron rastros de sangre ni elementos contundentes.

Las pericias de autopsia serán clave para determinar si Revah fue ejecutada en un domicilio cerrado o en plena vía pública. También se analizan las cámaras de peaje que muestran un recorrido de más de tres horas en el que Suárez circuló con el cuerpo antes de estacionar en las afueras de Areco.

El caso reaviva el debate por la violencia de género, ya que la víctima tenía antecedentes de denuncias y una prohibición de acercamiento contra su agresor. Para los investigadores, el crimen estuvo planificado: Suárez habría pensado cada paso antes de consumar el femicidio y suicidarse en el descampado.

Fuente: TN