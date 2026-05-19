El juicio oral y público contra Víctor Figueroa comenzó hoy en los tribunales de Mar del Plata, en el marco de la causa por el doble crimen ocurrido en diciembre de 2023 en una vivienda del barrio Belgrano, donde fueron asesinados Rosana Coronel y Marcelo Coronel. Hoy declararon las tres hijas de la víctima y se espera que mañana lo haga el propio imputado.

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Luego de la primera jornada del proceso judicial, Ricardo Latorraca -familiar de las víctimas- se refirió al avance del caso y detalló cómo continuará la agenda en los tribunales. En diálogo con El Marplatense confirmó que hoy declararon las tres hijas de la víctima y anticipó que mañana tendría que declarar Figueroa “así que mañana a las 08:30 ya vamos a estar ahí”.

Hoy familiares y allegados a las víctimas se hicieron presentes en Tribunales para acompañar la primera ronda de testimonios. Con pancartas, hicieron sentir su reclamo de “justicia por Oscar y Rosana”.

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En cuanto a lo que esperan de este proceso judicial, Latorraca aclaró que si bien no mantuvieron diálogo con los letrados, hay optimismo respecto al desarrollo de las audiencias. “Va todo bien”, aseguró.

Por otra parte, Latorraca evitó rodeos y fue categórico al definir la conducta de Víctor Figueroa: “Sin palabra lo que hizo, porque es un tipo que cuando toma se pierde”.

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Según la investigación, el hecho se desencadenó tras una discusión por música a alto volumen en una casa ubicada en calle Rosales al 11100. En ese contexto, Marcelo Coronel intervino para defender a su hermana, momento en el que el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos.

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Como consecuencia del ataque, Rosana Coronel recibió un disparo en el cuello y su hermano un impacto en la cabeza. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fallecieron minutos después a raíz de la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, el imputado intentó escapar a bordo de un vehículo, pero fue interceptado por personal policial en la zona de calle Magallanes al 11400. En el automóvil se secuestró un revólver calibre.38, que sería el arma utilizada en el ataque.

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El hombre enfrenta cargos por femicidio -homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género- en perjuicio de su pareja, en concurso real con el homicidio de su cuñado, además del uso ilegal de arma de fuego, delitos que prevén la pena de prisión perpetua. En la investigación participó la fiscal Romina Díaz.