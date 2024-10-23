El Gobierno presentó a través del Ministerio de Desregularización un proyecto para modificar la ley de divorcio con el objetivo de eliminar su paso por la justicia y acelerar el trámite.

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Al respecto, el abogado Julio Razona comentó en diálogo con El Marplatense que “el gobierno argentino está impulsando una reforma del código civil para que los divorcios, de ahora en adelante, sean a través de un simple trámite administrativo. Esto se haría a través del registro de las personas y solamente bastaría la firma y acuerdo del matrimonio que se quiere disolver”.

De modo que “esto implica una rapidez enorme en el tema de los divorcios, pero hay un vacío legal muy importante que es cuando hay un divorcio en sede judicial se garantizan los derechos alimentarios y de los padres a tener un régimen de visita con sus hijos”, declaró.

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Como esto la ley no lo prevé, “la simple implementación de estos divorcios podría llevar a cabo una violación a los derechos fundamentales de los más vulnerables o de la persona que tenga menos preminencia en el matrimonio”, afirmó.

En consecuencia, “habría que hacer una ampliación de esta reforma, está muy bien que se simplifiquen los trámites para que la gente se pueda divorciar, pero es imprescindible que se garanticen los derechos de las partes, especialmente de los más vulnerables”, concluyó.

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