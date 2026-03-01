La actriz explicó que todo se desencadenó en un contexto de mucha tensión, tras la salida de Daniela De Lucía por el fallecimiento de su padre. “Empecé a sentir un dolor en la nuca, qué tensa que estoy de acá. Me toman la presión y chau, afuera”, relató en La Noche de los Ex. En un primer momento creyó que sería algo pasajero, pero los valores no bajaron y, tras la intervención médica y la decisión conjunta con la producción y su hijo León, optaron por priorizar su salud.

Divina aclaró que no atravesó un cuadro grave y que se trató de un pico de estrés. “Soy naturalmente feliz, eufórica, intensa. No me pasó nada grave”, sostuvo. Además, confesó que en los pocos días dentro de la casa vivió emociones fuertes e incluso se enamoró, aunque esa persona no lo sabe.

Tras su paso por La Noche de los Ex en Telefe, la actriz también publicó un video en sus redes sociales donde agradeció el apoyo, la preocupación y los mensajes de cariño que recibió del público y de sus seguidores, llevando tranquilidad sobre su estado actual.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVWXR3EkWno/

