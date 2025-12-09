Disturbios en vía pública: hechos violentos fueron contenidos en el centro y en 2 de Abril
Ambos sujetos se volvieron agresivos con las fuerzas de seguridad. Uno de ellos tenía amplios antecedentes delictivos.
Efectivos de diferentes comisarías de la ciudad actuaron esta tarde en hechos relacionados con situaciones de violencia en plena vía pública, uno ocurrido en el centro y otro en el barrio 2 de Abril. En uno de ellos, el imputado tenía amplios antecedentes.
El primero de ellos aconteció en Córdoba al 2400. Personal de la Comisaría Segunda, tras un llamado a la Central de Emergencias 911, procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años que se encontraba ocasionando disturbios.
Al ser identificado, el sujeto adoptó una actitud hostil, incitando a los efectivos a pelear y negándose a cumplir las órdenes impartidas, así como a brindar su identificación.
Si bien se iniciaron actuaciones a cargo del Juzgado en lo Correccional N°2, el sujeto fue notificado de la causa y posteriormente se le otorgó la libertad bajo caución juratoria, conforme al artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.
MÁS DISTURBIOS
En otro episodio ocurrido en la ciudad, personal de la Subcomisaría Camet aprehendió a un hombre de 33 años que se encontraba profiriendo improperios y generando disturbios en la vía pública, tras confrontar con su sobrino de 18 años.
Al arribo del móvil policial, el imputado no acató las órdenes impartidas y comenzó a gritar, insultar y agraviar al personal actuante. En la declaración testimonial, el sobrino refirió que el imputado posee problemas intrafamiliares y solicitó la exclusión del hogar y restricción de acercamiento, medidas que quedaron bajo evaluación del Juzgado de Familia.
Finalmente, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Infracción a los artículos 35 y 74 del Decreto Ley 8031/73”, con intervención del Juzgado en lo Correccional N°2 y del Juzgado de Familia en turno. El imputado fue notificado y posteriormente se le otorgó la libertad bajo caución juratoria.
Además de lo señalado, el imputado registra antecedentes procesales previos por amenazas calificadas, amenazas simples, lesiones con arma, lesiones dolosas, lesiones agravadas por el uso de arma, infracción a la Ley 23.737 y averiguación de identidad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión