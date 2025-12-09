Efectivos de diferentes comisarías de la ciudad actuaron esta tarde en hechos relacionados con situaciones de violencia en plena vía pública, uno ocurrido en el centro y otro en el barrio 2 de Abril. En uno de ellos, el imputado tenía amplios antecedentes.

Ads

El primero de ellos aconteció en Córdoba al 2400. Personal de la Comisaría Segunda, tras un llamado a la Central de Emergencias 911, procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años que se encontraba ocasionando disturbios.

Al ser identificado, el sujeto adoptó una actitud hostil, incitando a los efectivos a pelear y negándose a cumplir las órdenes impartidas, así como a brindar su identificación.

Ads

Puede interesarte

Si bien se iniciaron actuaciones a cargo del Juzgado en lo Correccional N°2, el sujeto fue notificado de la causa y posteriormente se le otorgó la libertad bajo caución juratoria, conforme al artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.

MÁS DISTURBIOS

Ads

En otro episodio ocurrido en la ciudad, personal de la Subcomisaría Camet aprehendió a un hombre de 33 años que se encontraba profiriendo improperios y generando disturbios en la vía pública, tras confrontar con su sobrino de 18 años.

Al arribo del móvil policial, el imputado no acató las órdenes impartidas y comenzó a gritar, insultar y agraviar al personal actuante. En la declaración testimonial, el sobrino refirió que el imputado posee problemas intrafamiliares y solicitó la exclusión del hogar y restricción de acercamiento, medidas que quedaron bajo evaluación del Juzgado de Familia.

Puede interesarte

Finalmente, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Infracción a los artículos 35 y 74 del Decreto Ley 8031/73”, con intervención del Juzgado en lo Correccional N°2 y del Juzgado de Familia en turno. El imputado fue notificado y posteriormente se le otorgó la libertad bajo caución juratoria.

Ads

Además de lo señalado, el imputado registra antecedentes procesales previos por amenazas calificadas, amenazas simples, lesiones con arma, lesiones dolosas, lesiones agravadas por el uso de arma, infracción a la Ley 23.737 y averiguación de identidad.