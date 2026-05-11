La Municipalidad de Mar del Plata, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que personal de la Patrulla Municipal intervino este lunes en la zona de 3 de Febrero al 3400, tras una denuncia recibida mediante el sistema multiagencia.

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Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia de un hombre consumiendo alcohol en la vía pública y generando disturbios, situación que había motivado reclamos de vecinos del sector.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el individuo también habría protagonizado previamente una confrontación con personas de la zona, lo que incrementó la tensión en el lugar.

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Cuando el personal intentó identificarlo y labrar el acta correspondiente por consumo de alcohol en la vía pública, el sujeto reaccionó de manera agresiva y comenzó a insultar tanto a efectivos policiales como a trabajadores municipales.

Ante esta situación, se procedió a colocarle esposas de seguridad para resguardar la integridad física de todas las partes involucradas y se solicitó apoyo policial. Finalmente, un móvil trasladó al aprehendido a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

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