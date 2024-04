A pocas horas de llevarse a cabo la movilización en defensa de la educación pública, del presupuesto para las instituciones y de las paritarias docentes del sector, distintos sectores afirman su contundente apoyo a la medida.

Será este martes 23 de abril tanto a nivel nacional como local. La decisión se tomó luego de un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, donde se expresó la urgente necesidad de asistencia presupuestaria para sostener la enseñanza superior en Argentina ante los recortes y dificultades que amenazan su funcionamiento y calidad educativa.

"Para nosotros siempre fue un objetivo estar compenetrado con el tema de la educación en todos los niveles y unir a los sectores excluidos. Por eso siempre que hablamos del movimiento obrero, es en el sentido más amplio. La idea es unir movimientos sindicales con movimientos sociales. La otra pata es el movimiento estudiantil. Lo que vamos a escuchar diariamente es que se plantea un ataque sistemático hacia la educación pública. Y esa fue un ejemplo para Latinoamérica y el mundo durante décadas, la cual fue instruida durante la dictadura cívico militar", Pablo Slavin, director de la Universidad Popular de los Trabajadores en una conferencia de prensa organizada por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

"La mejor educación es la pública y lograron quebrarlo. Hay una política de desfinanciamiento, de estigmatización, para hacer negocios privados. Pero logró defenderse y ser un bastión en el que todavía se permite una educación realmente libre", sumó.

"Justamente algo que tiene la Universidad pública es la libertad de cátedra. La posibilidad de ir a escuchar distintas opiniones. Lo que intentamos hacer de la educación popular es construir pensamiento crítico, aprender a pensar por nosotros mismos y para ello esta rama es clave", mencionó el referente.

"Los únicos países que lograron incrementar su nivel de igualdad, fueron aquellos que invirtieron en esta área. Por eso tenemos que salir a defenderla, porque es clave, para que no avancen sobre el movimiento sindical, el obrero y a nivel mundial donde Estados Unidos nos sometió", adhirió.

"Si logran derrotar a la educación pública y al movimiento obrero, olvidemosnos de cualquier cambio o vida superior. Porque el discurso ahora es la libertad pero de qué hablan, de la de llamar por teléfono cuando no estamos de acuerdo con lo que dice un profesor o para el que piensa distinto. Eso no es libertad, es dictadura. Reflexionemos lo que estamos haciendo porque no es solo para nosotros sino para toda Latinoamérica", expresó.

Por otra parte, desde APYME también demostraron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria: "La organización rechaza la decisión del gobierno nacional de prorrogar las partidas presupuestarias de 2023 al periodo 2024, con una inflación interanual del 276 %, en otro capítulo de un ajuste indiscriminado y brutal sobre el conjunto la sociedad argentina", afirmaron.

“Las Pymes, cooperativas y emprendimientos autogestionados generan el 80 % del empleo registrado. Estas empresas son beneficiarias y promotoras de la movilidad social ascendente que solo garantiza la educación pública, gratuita y de calidad, como es el caso de las universidades nacionales en todo el territorio del país”, sumaron.

Y agregaron: “La solidaridad y el apoyo activo de APYME se extiende a todos los integrantes del sistema científico técnico, profesionales y agentes culturales agredidos por políticas que en lugar de mejorar el accionar del Estado parecen destinadas a destruirlo bajo premisas autoritarias y contrarias al interés nacional”.

“La entidad continuará defendiendo activamente todas aquellas instituciones vinculadas con el desarrollo, la soberanía y la equidad social, pilares de un país democrático e independiente", concluyeron desde la Asociación.