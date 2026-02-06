El Concejo Deliberante reconoció al equipo de guardavidas del sector sur (Faro–Bahía Sur) por la obtención del primer puesto en el Campeonato Provincial de Rescate Competitivo, realizado el 13 de enero en Pinamar.

Durante el acto se entregó copia del reconocimiento a los integrantes del equipo, conformado por Joaquín Bazán, en su carácter de capitán, Cristian Reynoso, Julián Reynoso, Martín Reynoso, Franco Caracó, Mauro Salesky, Sebastián Márquez y Milagros Fernández.

En la ceremonia también se remarcó la importancia de la tarea de prevención y rescate que los guardavidas cumplen cada temporada de verano, protegiendo tanto a marplatenses como a turistas. Se destacó su capacidad técnica, preparación física e idoneidad profesional.

El rescate competitivo es una disciplina tradicional dentro del sistema de guardavidas de la provincia de Buenos Aires, basada en la simulación de situaciones reales de emergencia, que exige coordinación, preparación física, técnica profesional y trabajo en equipo.

Tras recibir el reconocimiento, el equipo se expresó a través de su capitán, Joaquín Bazán, quien destacó que “habíamos participado varias veces y logrado algunos segundos puestos. Decidimos comprometernos más y mejorar la preparación. Y los resultados se dieron como respaldo a ese compromiso”.

