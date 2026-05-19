El Concejo Deliberante otorgó hoy el título de “Deportista Insigne” a María Dolores Carregal, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la gimnasia artística, su representación internacional y su aporte al prestigio deportivo de la ciudad.

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La ceremonia contó con la presencia de familiares, allegados, su entrenadora Lucía Lamanda y representantes del Club Quilmes. “La verdad, estoy muy contenta. Hoy estoy fuera de las competencias, pero sigo entrenando con el mismo compromiso para ver si vuelvo a ser la de antes”, destacó la deportista durante los agradecimientos.

Por su parte, su entrenador destacó que se trata de “una gimnasta muy joven, con gran futuro” y que “solo ella debe plantearse objetivos, si así lo desea. Y puede darle a Mar del Plata muchísimas satisfacciones más”. En ese sentido, consideró esta distinción como “un mimo al alma, un incentivo no sólo para ella sino para toda la gimnasia del Club Quilmes, que forma personas nobles y deportistas con proyección internacional”.

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Nacida en agosto de 2009 en Mar del Plata, Carregal inició la práctica de la gimnasia artística a los 3 años en el Club Quilmes, desarrollando desde temprana edad una trayectoria marcada por la dedicación y el alto rendimiento. A los 8 años comenzó a competir a nivel provincial y nacional, y en 2018 se incorporó a los entrenamientos bajo la conducción de Marina y Lucía Lamanda.

En 2020 ingresó a la categoría Élite, consolidándose como una deportista de alto rendimiento. Durante 2024 logró resultados destacados: medalla de bronce por equipos y clasificación a finales individuales en el Panamericano de Santa Marta; medalla de oro por equipos, plata en paralelas y bronce en viga en el Sudamericano de Paraguay; y el título de campeona nacional All Around en el Nacional Federativo de Mendoza.

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En 2025 obtuvo el 4° puesto por equipos y el 6° en suelo en el Panamericano de Panamá, además de la medalla de plata en All Around en el Nacional Federativo. En los Juegos Jadar se consagró campeona All Around, tanto por equipos como en la competencia individual, y sumó medallas de oro en viga y paralelas. Ese mismo año, integró el seleccionado argentino en el Sudamericano de Medellín, donde obtuvo la medalla de plata por equipos.