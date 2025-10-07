El Honorable Concejo Deliberante reconoció la labor de los investigadores marplatenses que participaron en la Campaña “Talud Continental IV”, otorgándoles el título de “Mérito académico” por su destacada contribución al conocimiento científico del Atlántico Sur.

Durante una sesión especial, el HCD entregó la distinción a Ezequiel Mabragaña, Florencia Matusevich, Nahuel Farías y Emiliano Ocampo, integrantes del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET–UNMDP), junto a Martín Vecchia, especialista del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP).

La campaña Talud Continental IV tuvo como objetivo relevar la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema marino en una región profunda e inexplorada del Atlántico Sur. Esta expedición permitió avanzar en el conocimiento de uno de los ecosistemas más desconocidos del margen continental argentino, despertando el interés de la comunidad científica nacional e internacional.

“Es bastante raro recibir un reconocimiento por hacer algo que a uno le gusta mucho, pero me parece muy importante que se reconozca que, entre todos, podemos hacer ciencia y que a la gente le gusta lo que estamos haciendo”, expresó Matusevich.

Por su parte, Mabragaña destacó: “Si bien el reconocimiento es a nuestras personas, representa una valoración del sistema científico. Circunstancialmente estuvimos nosotros ahí, pero lo tomamos en ese sentido, y eso me parece muy importante e interesante”.

Asimismo, el investigador Ocampo subrayó la relevancia de este tipo de acciones: “Permiten visibilizar la tarea cotidiana, que involucra investigar, enseñar, transmitir y construir conocimiento. De alguna forma, es continuar mostrándolo a la sociedad y lograr que todos se enteren de lo que hacemos”.

Finalmente, Farías concluyó: “Este reconocimiento es importante porque se entendió que la ciencia es algo que la ciudad y la sociedad valoran, y significativo para todos”.

