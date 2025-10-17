El Honorable Concejo Deliberante (HCD) declaró “de interés” el proyecto dron submarino multipropósito, desarrollado por el Instituto Industrial Pablo Tavelli “por su contribución a la educación y la innovación tecnológica en pos de la comunidad”. Y también expresó su reconocimiento a la labor del equipo docente y de los estudiantes.

El respaldo normativo del acto se sustentó en la Resolución Nº 5.287/25, a instancias del concejal Daniel Núñez, que estuvo presente en el acto, acompañado por Ricardo Liceaga Viñas.

Por ello, le entregaron una copia con sus fundamentos al docente Emiliano Vena y a los estudiantes Mateo Agustín Abreu Fernández, Bautista César Antúnez, Ignacio Tomás Arcidiácono, Lucas Joaquín Balboa, Martín Bianchini Cervera, Marco Agustín Borgue, Santino Juan Cascone, Matías Catanzaro Antón, Mateo Agustín Cativiela, Santino Cattelan, Rocío Chiramberro, Nathan Agustín Clemente, Lautaro Climent Villegas, Marco Dell´Era, Julián Favero, Lorenzo Agustín Fianchini y Matías Agustín Foresi Loyza.

Además, asistieron autoridades del colegio, entre ellos el director Gustavo Favero; la vicedirectora Adriana Moricheti, el representante legal Juan Javier Vignola, el representante legal religioso, Padre Mario Fregenal, la secretaria María Gabriela Gallo, el inspector Leonardo Villar y la representante de Astillero SPI, que auspició y apoyó este proyecto, Débora Marrero.

La instancia de los discursos la abrió Miguel Guglielmotti, quien expresó: “En nombre de los 24 concejales, les damos la bienvenida al recinto. Nos llena de orgullo recibirlos en la casa de la democracia para destacar un proyecto académico ambicioso, que redundó una vez más en la articulación con la industria naval. Es muy importante lo que ha ocurrido acá y que hayan tenido la posibilidad de ganar un concurso y demostrar, sobre todo, el empuje productivo y creativo de esta juventud tan entusiasmada. Consideramos a este recinto como caja de resonancia de aquello que emerge de la comunidad, como el caso de este dron. Por eso también destacamos a directivos y docentes”.

Después habló el edil Núñez, autor de la iniciativa de reconocimiento, al manifestar: “Nos llena de orgullo este proyecto, el empuje de los jóvenes, el liderazgo del cuerpo docente y el apoyo institucional y del Astillero SPI, que fueron fundamentales. Con proyectos de este calibre se mejora la calidad de vida de la comunidad, abriendo la ventana de mejores opciones de trabajo, y la vocación docente también demuestra que puede despertar vocaciones”.

Luego fue el turno del director Favero, quien remarcó que “es una gran alegría" estar en el HCD, aseguró que se sienten como una “familia” y le agradeció “a quienes nos dan la posibilidad de formar lo más valioso que puede tener una persona, un hijo”, al igual que “al cuerpo directivo, a los docentes, a los alumnos involucrados y al apoyo inestimable del SPI Astillero”.

"Los proyectos se cristalizan a veces en el nivel secundario, pero germinan entre juegos en los niveles iniciales. Cuando dejamos de lado las diferencias y apuntamos a lo positivo se generan cosas maravillosas, como este dron submarino. Apuntalamos la potencia de los jóvenes y fluye esa potencialidad para hacer el bien común”, agregó la máxima autoridad del establecimiento educativo.

Los estudiantes del colegio secundario del Instituto Industrial Pablo Tavelli, con el apoyo del Astillero SPI, hicieron un dron submarino multipropósito, cuyo dispositivo está previsto para funcionar bajo el agua hasta 85 metros, tomar imágenes y grabar videos. Puede realizar expediciones similares a las recientemente vistas en el stream del CONICET, aunque a menor escala.

Este proyecto fue seleccionado entre los 12 finalistas de 229 proyectos de escuelas técnicas de toda la provincia de Buenos Aires. Tras este reconocimiento, recibieron la oportunidad de mostrar el proyecto al sector industrial en el marco del Congreso "Somos Industria" en el Centro Costa Salguero.

Dentro de ese evento se realizó la tercera edición del "Concurso de Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense", organizado por el Departamento de Jóvenes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, donde los estudiantes lograron el primer puesto y obtuvieron el reconocimiento de toda la industria.