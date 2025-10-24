El atleta Gabriel Novoa, la Escuela Especial Nº508 Madre Teresa de Calcuta, la Banda Red, Juan Antonio “Lole” Santoro y el Proyecto PUMA fueron galardonados hoy con la distinción Diego Camerucci, en un acto que se realizó en el Concejo Deliberante dentro de las conmemoraciones por el Día Municipal de las Personas con Discapacidad.

Ads

El evento inició con la proyección de un breve video documental sobre la vida de Diego Daniel Camerucci, docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), licenciado en Trabajo Social y autodefinido “militante por la igualdad de las personas con discapacidad”. Nacido en 1969 y fallecido en 2017, su legado perdura como inspiración para una sociedad más inclusiva.

El atleta trasplantado Gabriel Novoa, Sergio Oviedo en representación de la Escuela Especial Nº508, Adriana Sapino por el dispositivo musical inclusivo Banda Red, Santoro como impulsor de la inclusión mediante instituciones como CIDELI y ALMA, el Proyecto PUMA (Por un Mar Accesible surgido de la colaboración entre la Fundación Lautaro Te Necesita, el Instituto Industrial Pablo Tavelli y CAFAMAR fueron los galardonados.

Ads

Puede interesarte

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky, felicitó a los distinguidos “por la lucha cotidiana, por no bajar los brazos y por seguir impulsando aquello que creen justo. Qué importante es que la discapacidad pueda ser visibilizada e incluida. Hay un compromiso de seguir acompañando estos premios, a las personas que luchan por una comunidad más justa, inclusiva e igualitaria”.

El acto contó con la presencia de los concejales Daniel Núñez, Horacio Taccone y Miguel Guglielmotti; la directora de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; la directora de Políticas para Personas con Discapacidad, Carina Cermesoni; familiares de Diego Camerucci e invitados especiales, entre ellos Silvia Aballay, presidenta de COMUDIS.

Ads