En el marco del enfrentamiento entre Provincia y el Municipio para poseer la administración de Punta Mogotes, continúan las acciones por parte del Ejecutivo local para poder saldar la deuda de $14 millones y hacer netamente marplatense el espacio. Sin embargo, desde la gobernación bonaerense se niegan a acceder y ceder el territorio.

“Devuelvan Mogotes”, sentenció mediante redes sociales el intendente y sumó: “La provincia de Buenos Aires pide judicialmente que la demanda que inicié sea tratada en los Tribunales de La Plata”.

NOVEDADES DE PUNTA MOGOTES



La Provincia de Buenos Aires pide judicialmente que la demanda que inicié sea tratada en los Tribunales de La Plata. Al respecto, dos consideraciones:



1. Para ellos no solo Punta Mogotes no es de los marplatenses, sino que cualquier cuestión… pic.twitter.com/ORiOQ3fZ7V — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 13, 2024

Al respecto, Guillermo Montenegro agregó dos consideraciones en su posteo: “Para ellos no solo Punta Mogotes no es de los marplatenses, sino que cualquier cuestión relacionada al tema tiene que ser tratada a 370 kilómetros de distancia y además, buscan que los ciudadanos locales no se enteren de lo que pasa con sus territorios. Lo voy a seguir publicando”.

Tal como lo anunció el jefe comunal, el Municipio comunicó a mediados de septiembre la voluntad de pago hacia la gobernación provincial por la titularidad de la administración de Punta Mogotes. Sin embargo, el conflicto escaló con el pasar de los días cuando él mismo advirtió que el gobierno bonaerense se negó a recibir el pago por la deuda que posee y que además, en caso de pagar, lo "denunciarían".