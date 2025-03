El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, replicó hoy las últimas críticas del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y defendió las medidas económicas del gobierno nacional. En una entrevista, cuestionó el discurso del mandatario bonaerense en la apertura de sesiones de la Legislatura, y le pidió que detalle cómo administra los recursos públicos.

Ayer, Kicillof cuestionó, entre otros puntos, la reducción de la obra pública implementada por el presidente Javier Milei, y remarcó que la falta de financiamiento atenta contra las políticas de seguridad. “Se cortó la obra pública en todo el país y se quiere hacer pasar esto como algo positivo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostenerla”, sostuvo el gobernador en su discurso.

En respuesta, y en diálogo con Radio Rivadavia, Francos remarcó que el objetivo principal del Gobierno fue atacar la inflación: “Nuestro gobierno tenía como objetivo solucionar la inflación, porque la gente estaba agobiada por ese incremento mensual de los precios, y se luchó y se tomaron medidas para solucionar esto. Ahora Kicillof critica por eso. Dice que es fácil cortar con la obra pública”.

El funcionario también cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los recursos bonaerenses: “Lo que debiera hacer es decirle a la opinión pública en qué gasta, cuántos empleados tiene, para que la gente sepa en qué se van los recursos del Estado. Lo que hace es muy fácil: no recorta la obra pública, sino que aumenta los impuestos”.

Además, acusó a Kicillof de usar la discusión económica como una excusa dentro de la interna del peronismo: “Debe explicar esto y no echarle la culpa al Gobierno por una disputa del poder interno del justicialismo”.

Críticas a Kicillof y su gestión económica

El jefe de Gabinete, además, vinculó al gobernador con el modelo kirchnerista de administración del Estado: “Kicillof y Cristina Kirchner, conceptualmente, son lo mismo. Son partidos del populismo, del Estado presente en todo, gastando sumas increíbles en mantener aparatos políticos con poca eficiencia".

Asimismo, recordó la gestión de Kicillof como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner y lo responsabilizó por problemas económicos pasados: “Fue ministro de Cristina y mostró lo que significa una gestión Kicillof: deuda imparable, inflación imparable, endeudamiento, como YPF, los bonos, la renovación de la deuda, que fue desastrosa”.

Respaldo a Karina Milei y críticas a Elisa Carrió

En otro tramo de la entrevista, Francos se refirió a Elisa Carrió, que ayer adelantó su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, y denunció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“No quiero criticarla de manera particular. Hizo muchas denuncias, muchas de ellas sin éxito. Una me afectó, contra Domingo Cavallo, que es amigo mío. También dijo que va a ser candidata y denuncia a Karina Milei. Me parece lo mismo que los tuits de Cristina, están en campaña política. Es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas“, expresó.

En ese sentido, defendió a la hermana del presidente: “Es irresponsable hacer estas cosas, una denuncia cuando no hay pruebas. Si tienen pruebas, que vayan a la Justicia. Tengo absoluta confianza en Javier Milei y en su hermana".

Relación con el Papa y acuerdo con el FMI

Sobre el presente del Papa Francisco, internado desde hace varios días con problemas respiratorios, Francos sostuvo que el Gobierno “tiene una preocupación enorme por la salud” del sumo pontífice. “El Presidente tiene afecto con el Papa, más allá de las diferencias. Tiene enorme respeto y preocupación por alguien tan importante en el mundo”.

Por último, descartó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda aprobarse por decreto: “Plantear que cuando esté el acuerdo cerrado con el Fondo, el Congreso no lo apruebe, sería un delirio. Siempre ha aprobado los acuerdos. La posibilidad de que sea por decreto no es real, no lo permitiría el Fondo”.

Macri y las elecciones

Finalmente, Francos se refirió al futuro político del expresidente Mauricio Macri, a quien consideró un candidato viable para el Senado: “Creo que las alternativas electorales se definen sobre último momento, van a pasar muchas cosas. El expresidente Macri sería un buen candidato en su distrito, nadie puede discutir las cualidades que tiene para ser un muy buen candidato a senador. No lo descarto, supongo que nuestro espacio político tendrá sus propios candidatos, a partir de una posición propia o un acuerdo político”.

