Un hombre de 43 años fue aprehendido este viernes en el partido de General Pueyrredón luego de efectuar disparos con un arma de fuego dirigidos contra una mujer, sin llegar a provocarle lesiones. El hecho se registró en jurisdicción de la Comisaría Decimotercera y generó alarma entre los vecinos de la zona.

El episodio ocurrió cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la intersección de calle 465 y 22. Personal policial que realizaba recorridas preventivas en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026 se desplazó de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el sospechoso había disparado contra la integridad física de una mujer de 35 años, domiciliada en las inmediaciones. Si bien los tiros no impactaron en la víctima, la situación fue considerada de extrema gravedad por el riesgo generado.

Tras identificar al agresor, un vecino del barrio, se procedió a su aprehensión en el lugar. Según se informó, el arma utilizada en el ataque no fue encontrada ni secuestrada durante el procedimiento policial.

La causa quedó en manos de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Mandagaran, que avaló la detención, ordenó la notificación de la formación de causa por el delito de abuso de arma y dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44.

Además, se informó que el detenido registra antecedentes penales, lo que fue incorporado a las actuaciones judiciales mientras avanza la investigación del hecho.