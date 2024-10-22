Luego de que el Gobierno anunciara ayer la disolución de la AFIP, comenzaron las preocupaciones por parte de los trabajadores en cuanto a su continuidad laboral y la incertidumbre que eso conlleva.

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Tal como lo especificaron, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será reemplazada por un nuevo ente, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cual tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual”.

Sin embargo, ante esta decisión, 3100 empleados de la AFIP quedarán sin trabajo y de ese total, 30 se ubican en Mar del Plata. En ese sentido, El Marplatense dialogó con Stella Maris Elías, secretaria general de la Administración quien dijo: "Tenemos que hacer una distinción. Tenemos personal bajo el convenio colectivo de trabajo que es gente de planta. La mayoría fuimos reclutados de la Universidad como estudiantes de Ciencias Económicas y abogacía, o sea en su mayoría profesionales recibidos en la institución pública que también es cuestionada en este momento".

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"El personal de planta está dentro del convenio, no tienen esos sueldos que indicaron en los medios. Quienes cobran esos de 10, 30 o 40 millones de pesos, son 20 o 30 puestos políticos y en los cuales cada Gobierno que pasa pone a su gente de confianza como siempre", mencionó.

Con respecto a la situación de Mar del Plata, la referente afirmó: "Ahora estamos realizando una asamblea porque queremos pelear por la estabilidad laboral. Tanto en la DGI como en la Aduana, se reconocen 3100 de despidos a nivel nacional. Pero en nuestra ciudad en particular, afecta a 30 personas que ingresaron entre el 2020 y el 2023. No puedo dejar de destacar que aquí no tenemos gente que no venga a trabajar, todos tienen sus horarios y sus respectivas tareas", afirmó la Secretaria General.

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"Hasta ahora lo único que tenemos es un comunicado oficial, el mismo que salió en los medios y que lo que expresó el vocero presidencial el lunes. Toda esa transformación tiene que estar enmarcada con una legislación, que siendo en la Ley Bases, será mediante decreto. Pero eso todavía no salió, y es parte de la improvisación, primero anunciarlo y luego ver qué hacen. Estamos en alerta y pese a esto, nuestros compañeros quieren cumplir su tarea y trabajar. El que paraliza al Organismo con estas noticias, es el Gobierno", concluyó.

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