Un hombre de 27 años fue aprehendido acusado de provocar daños en un vehículo tras una discusión en la vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de Pringles al 2400. Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Segunda intervino luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un incidente en el lugar.

De acuerdo a lo constatado, el hombre habría mantenido una pelea con un cuidacoches y, en ese contexto, arrojó piedras contra una camioneta Volkswagen Tiguan perteneciente a una mujer de 51 años. Como consecuencia, el rodado sufrió abolladuras en el capot.

En la causa interviene la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso que se inicien actuaciones bajo la carátula de “Daño” y ordenó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

