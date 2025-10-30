Un hombre de 53 años fue detenido en Punta Mogotes, acusado de privación ilegítima de la libertad tras ser denunciado por su pareja de haber intentado encerrarla en una habitación luego de una discusión. En el lugar, además, se secuestró un arma de fuego.

Personal de la Comisaría Decimotercera acudió al domicilio ubicado en calle 22 al 3700 debido a una denuncia en el 911 por un caso de violencia de género. Al arribar al lugar, procedieron a la aprehensión del hombre, quien tenía en su poder un arma de fuego.

La víctima, una mujer de 41 años, relató que luego de una discusión con su pareja, este la tomó por la ropa, la llevó hasta una habitación e intentó encerrarla. Ante esta situación, comenzó a gritar pidiendo ayuda, logró escapar y salió corriendo hacia la vía pública.

De todos modos, fuentes policiales informaron que no se constataron lesiones visibles, aunque la mujer manifestó su voluntad de instar la acción penal y solicitó una medida cautelar.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Eduardo Layus, a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación del imputado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “tenencia ilegal de arma de fuego”. Posteriormente, fue derivado a la Unidad Penal Nº44.

