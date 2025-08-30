Una mujer de 40 años tuvo una discusión con un hombre de 46 por ruidos molestos en Calle Arana y Goiri. Sin embargo, lo que parecía ser un problema menor se agravó rápidamente.

Ads

Puede interesarte

El hombre se presentó en la casa de la mujer y, sin previo aviso, comenzó a disparar contra la vivienda. Aunque no hubo heridos, los disparos impactaron en las paredes de la casa. La víctima, asustada, llamó al 911, y poco después, llegaron los efectivos policiales.

Los agentes encontraron varias vainas servidas en el lugar, lo que llevó a la intervención de la Policía Científica. Al parecer, el hombre utilizó un arma de fuego de calibre 9mm.

Ads

Luego de la denuncia, la fiscalía, encabezada por la Dra. Mandagaran, ordenó un allanamiento urgente en la casa del agresor, que está muy cerca de la víctima.

Durante el allanamiento, se encontraron 4 vainas del mismo calibre en el patio de la casa del acusado, pero no se halló el arma. Aunque la situación era grave, el hombre no fue detenido, pero sí fue notificado de los cargos en su contra por Abuso de Arma, Daño y Amenazas Agravadas.

Ads

Por ahora, el hombre sigue en libertad mientras avanza la investigación. Las autoridades continuarán trabajando para aclarar todos los detalles del incidente y tomar las decisiones correspondientes.