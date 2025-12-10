El Gobierno definió hoy una hoja de ruta parlamentaria que incluye una doble sesión en la Cámara de Diputados el miércoles 17 y jueves 18, con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 y dos proyectos vinculados a la política fiscal: la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El cronograma comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que volverán a ser presididas por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y de Legislación Penal, encabezada nuevamente por la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado.

El martes está prevista la firma de los dictámenes de los tres proyectos, para dejarlos listos de cara a su votación en el recinto durante las sesiones programadas para el miércoles y jueves. Según confirmaron fuentes parlamentarias, la decisión fue acordada en reuniones realizadas en Presidencia de la Cámara baja.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

