Tras la aprobación en general, la Cámara de Diputados nacional retomará este martes la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley ómnibus, en un escenario donde La Libertad Avanza buscará seguir a contrarreloj las conversaciones con la oposición “dialoguista” para destrabar los artículos con los que aún mantienen diferencias.

En ese sentido, los principales artículos en pugna son los referidos a la cantidad de empresas estatales sujetas a ser privatizadas, la delegación de facultades al Ejecutivo nacional y el pedido de los gobernadores de avanzar con la inclusión en la ley ómnibus de la coparticipación del Impuesto País.Según precisaron fuentes del oficialismo, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión este martes a las 14 horas y pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche para retomarla recién el miércoles.

Así, los libertarios buscan repetir la estrategia llevada a cabo en la votación del proyecto en general, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.En detalle, habría consenso entre La Libertad Avanza y los bloques de la oposición referenciada en Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical (UCR) y las bancadas provinciales en que la votación se haga por capítulos y no por artículos, aunque autoridades del oficialismo se mostraron más prudentes con esa opción

Es que, el artículo que genera mayores discrepancias es el reclamo de los gobernadores que piden la coparticipación del impuesto País, que tiene una recaudación de unos $500 mil millones, una idea rechazada por la jefatura de La Libertad Avanza, puesto que el Gobierno pretende terminar con ese gravamen a fin de año.

Desde su creación en 2019, los ingresos por el Impuesto País van en un 70% al PAMI y la ANSES y el 30% restante se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que administran los movimientos sociales. En esa línea, el pedido de los gobernadores es que ese 30% se reparta entre las provincias

“El Gobierno no aceptará la coparticipación del Impuesto País por varios motivos, pero principalmente porque es muy transitorio, se termina cuando se termina el cepo, y no se puede generar una carga sobre el Estado nacional sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que tenga que suplantar a las provincias con otros impuestos”, sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos.

En este marco, el principal foco de negociación de las últimas horas pasó por la posibilidad de que, cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, los gobernadores acepten diferir esa discusión si es que el Gobierno acepta reformar el artículo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para las cajas provinciales.

Otro de los puntos donde aún hay discrepancias, es en el paquete de las privatizaciones de las empresas del Estado contempladas en la ley ómnibus, pese a que el pasado jueves el Gobierno nacional propuso quitar de esa lista nueve compañías.

Entre las 27 empresas que aún quedan en el proyecto de ley ómnibus figuran AYSA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos, la agencia de noticias Télam y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, al tiempo que se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta del Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina.

En esa línea, el bloque de la UCR reclama que se vote cada empresa por separado, mientras que la bancada que lidera Miguel Ángel Pichetto reclama que los procesos de privatización sean revisados por una comisión Bicameral del Congreso Nacional. Si el oficialismo se niega, la oposición reclamaría que haya una ley específica para convalidar cada venta.

En tanto, dónde las negociaciones de las últimas horas surgieron efecto es en el principio de acuerdo sobre la aprobación del artículo que establece que la emergencia por un año quede limitado a seis materias, que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética

No obstante, en los pasillos del Congreso aún continúa el poroteo en aquellos artículos en lo que se delegan facultades legislativas a Milei y en los que algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Cabe destacar que, Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría de la ley ómnibus con los cambios acordados entre la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.