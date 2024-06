Tras el debate del proyecto de reforma jubilatoria en el Congreso, el diputado Miguel Ángel Pichetto solicitó suprimir el artículo que buscaba la eliminación de las jubilaciones de privilegio. La votación para el tratamiento en particular del artículo 11, acerca de las jubilaciones de privilegio destinadas a presidentes y vicepresidentes, obtuvo 111 votos negativos, 109 positivos y 15 abstenciones.

Poco después del planteo de Pichetto, se desató un fuerte debate sobre el cierre de la jornada en el Congreso. “Voy a pedir la supresión de artículo 11, le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la supresión de la jubilación o la pensión de los presidentes, se prohíbe, se limita que los presidentes de acá en más no tengan ningún beneficio por parte del Estado”, sostuvo el diputado.

Tras ello, el legislador remarcó que “el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa”. “Fundamentalmente, cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el Presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a una fábrica”, manifestó y añadió con dureza: “Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida”.

En la misma línea, pidió que la Cámara Baja “no rompa este principio que reconoce la figura de un Presidente de la Nación y un derecho”. Además, remarcó que “todos los que están reconocidos, todos los que ya tienen la jubilación presidencial, ya lo tienen y no se lo pueden sacar”. Es por eso que insistió en que el problema es para quienes están en ejercicio, para el actual presidente y los que vengan. “Es realmente lesionante”, completó.

Luego de su planteo, rápidamente fue cuestionado por el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, quien aseguró que el partido que integra solamente acompañaría el artículo 11 de toda la iniciativa. “Estaba dentro de nuestro proyecto, lo pedimos en Ley Bases, así que ese artículo nuestra bancada va a votar en forma positiva”, aclaró.

También se manifestó Rodrigo De Loredo, titular de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), quien sostuvo que los legisladores de su misma fuerza política comparten los argumentos de Pichetto desde el lado institucional de reconocer la jerarquía de un expresidente, motivo por el que, consideró, existen diferencias dentro de su bloque. Pese a ello, utilizó como ejemplo a la expresidenta Cristina Kirchner y expresó: “Resulta sumamente irritante que aun en los estadios económicos y emergenciales de la República Argentina, una expresidenta de la Nación perciba una remuneración que supera los $9 millones cuando un haber previsional básico es de $240 mil, incluyendo los bonos”.

“Yo sé que es una solicitud que encarecidamente, diría que es la única, que ha pedido Unión por la Patria para acompañar nuestro dictamen”, sumó y reconoció las negociaciones que se entablaron entre los distintos bloques opositores e igualmente aclaró que no acompañarían la solicitud. Finalmente la propuesta no alcanzó los votos necesarios para ser tratarse en particular y fue desestimada.

