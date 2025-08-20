La oposición logró rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una sesión en la Cámara de Diputados. Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa, impulsada por diversos sectores opositores, superó el veto del presidente Javier Milei y ahora será tratada por el Senado para su consideración final.

La sesión, que contó con el quórum necesario gracias a la asistencia de los bloques opositores, se centró en el análisis de cuatro vetos presidenciales, incluyendo el de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición, encabezada por el kirchnerismo y otros sectores, se mostró unida en su decisión de insistir con la norma, que busca garantizar mayores recursos y políticas públicas para las personas con discapacidad.

En la previa a la sesión, el Gobierno nacional había anunciado que está evaluando un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, esta declaración no logró frenar el rechazo al veto en Diputados, donde los legisladores opositores priorizaron la defensa de la ley sancionada previamente.

Por su parte, el kirchnerismo no sólo respaldó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino que también confirmó su apoyo a otras iniciativas, como el aumento de jubilaciones y la moratoria previsional, enviando un mensaje claro al resto de los bloques opositores para consolidar una postura conjunta.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, criticó duramente a los diputados opositores antes de la sesión, acusándolos de querer “hacerle daño al Gobierno”.

Fuente: con información de TN