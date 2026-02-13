El acuerdo apunta a crear un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves por la noche la ratificación del histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa será remitida al Senado para su tratamiento definitivo, con la expectativa de convertir a Argentina en el primer país de la región en completar el proceso de validación parlamentaria.

Ads

El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones, apunta a crear un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30% del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 35% del comercio global.

Si bien el oficialismo logró una amplia mayoría parlamentaria, la votación puso en evidencia las tensiones internas dentro del principal espacio peronista, Unión por la Patria. Un sector de su bloque (incluidos legisladores como Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Cecilia Moreau y Agustín Rossi) optó por respaldar la iniciativa argumentando que puede ampliar mercados, fortalecer economías regionales y mejorar la inserción internacional de Argentina.

Ads

Puede interesarte

Por otro lado, figuras del mismo espacio expresaron reservas o rechazo. El ex canciller Santiago Cafiero destacó que el tratado “no garantiza accesos efectivos” a los mercados europeos y podría profundizar asimetrías productivas, mientras que otros legisladores criticaron el “tratamiento exprés” de un acuerdo de tanta envergadura.

El tratado prevé una reducción progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales y la eliminación de barreras para la mayoría de los bienes comercializados entre los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los 27 Estados miembros de la UE. Esto podría potenciar las exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales sudamericanos, así como incrementar el intercambio de bienes industriales y servicios bajo normas comunes de regulación.

Ads