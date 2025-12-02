En la previa de la doble sesión convocada para tratar el endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof, la Cámara de Diputados bonaerense realizará este martes la sesión preparatoria para que los 46 legisladores electos en los comicios del 7 de septiembre reciban sus diplomas y presten juramento. El acto comenzará a las 12 y continuará a las 15 con la oficialización de las nuevas autoridades del cuerpo.

Pese a la ceremonia, los flamantes diputados no podrán votar hasta el 10 de diciembre, cuando se produzca formalmente el recambio legislativo. Por eso, la sesión del miércoles que debatirá el pedido de financiamiento se realizará con la composición actual, la misma que sancionó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva la semana pasada.

El endeudamiento, por más de USD 3.000 millones, aún no tiene asegurados los votos necesarios. A diferencia de los otros proyectos ya aprobados, el oficialismo continúa negociando con la oposición distintos puntos del paquete fiscal para garantizar el acompañamiento. En ese marco, Kicillof apuró una conferencia de prensa en las últimas horas para reclamar la sanción de la Ley de Financiamiento.

Mientras tanto, la Junta Electoral definió también que el próximo viernes se realizarán las sesiones preparatorias en los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de los 135 municipios bonaerenses, donde se tomarán juramento los nuevos representantes locales.

Las elecciones del 7 de septiembre dejaron un nuevo equilibrio político en la Legislatura. Fuerza Patria amplió su representación: contará con 39 diputados y 24 senadores, lo que le permitirá sostener el control de ambas Cámaras. En tanto, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO quedó posicionada como segunda fuerza y principal bloque opositor.

Con ese mapa político y negociaciones contrarreloj, el oficialismo encara la semana más intensa del año legislativo, con un endeudamiento clave aún pendiente de consensos.

