La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general la reforma del régimen de subsidios al gas por Zonas Frías, en una votación ajustada que le permitió al oficialismo avanzar con uno de los ejes centrales de su política energética. El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado.

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La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo plantea modificaciones en los beneficios tarifarios destinados a regiones con bajas temperaturas, con el objetivo de rediseñar el esquema de subsidios. El respaldo de provincias del norte y bloques aliados resultó clave para alcanzar la media sanción en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos.

El tratamiento se dio en el marco de una jornada legislativa extensa, en la que el oficialismo también logró aprobar la denominada Ley Hojarasca, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas.

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En paralelo, el bloque de gobierno consiguió frenar la avanzada opositora que buscaba interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por cuestiones vinculadas a su gestión, viajes y patrimonio. La sesión convocada por el oficialismo dejó sin efecto ese intento y permitió sostener el control del temario parlamentario.

Además de la reforma en Zonas Frías, la oposición había impulsado otros proyectos, como iniciativas sobre licencias por paternidad, medicamentos gratuitos y financiamiento universitario, que finalmente no fueron tratados.

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Con este escenario, el Gobierno logró encadenar una serie de victorias legislativas en una misma jornada, consolidando acuerdos con gobernadores y bloques aliados para avanzar en su programa de reformas.

Fuente: con información de Infobae