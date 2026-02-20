La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, en una sesión marcada por negociaciones políticas y un clima tenso.

Ads

Con 135 votos a favor y 115 en contra, el oficialismo consiguió hacer valer su mayoría y darle media sanción al texto, aunque con una modificación clave: la eliminación del artículo 44, la cláusula sobre las licencias por enfermedad y accidentes. Por esa razón, el proyecto deberá volver al Senado para ser revisado nuevamente antes de su sanción definitiva.

La aprobación de la reforma en Diputados fue posible gracias al apoyo no solo de los bloques tradicionales del oficialismo y sus aliados, sino también de diputados vinculados a gobernadores provinciales que decidieron dar quórum y acompañar la iniciativa. Se sumaron legisladores de Salta, Misiones, San Juan, Neuquén, Tucumán y parte de Provincias Unidas, entre otros espacios provinciales, pese a que algunosexpresaron después su rechazo en el debate.

Ads

La presencia de estas bancadas fue determinante para que la sesión pudiera comenzar y avanzar en general, luego de que el peronismo y otros sectores opositores intentaran dejar la discusión sin quórum para bloquear el tratamiento.

El artículo 44, que fue eliminado, contemplaba reducciones significativas en el pago de licencias por enfermedad o accidentes no laborales (un aspecto que generó fuertes críticas incluso antes de la votación y fue motivo de negociación entre el oficialismo y bloques dialoguistas).

Ads

La reforma laboral en su conjunto introduce cambios relevantes en el régimen de trabajo en Argentina: flexibiliza las condiciones de contratación y de indemnizaciones, modifica la ultraactividad de convenios colectivos, crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones y habilita acuerdos de jornada laboral más extensos, entre otras medidas. Estos puntos conforman un paquete que (según el Gobierno) busca fomentar la formalización laboral y la creación de empleo, pero que la oposición considera una pérdida de derechos laborales básicos.

Con la eliminación del artículo 44 como principal motivo, el proyecto volverá a la Cámara Alta para su tratamiento final, en una instancia donde es posible que se reabran debates sobre otros puntos controversiales del texto. El Gobierno busca cerrar esta etapa antes del 1º de marzo, fecha en la que el presidente tiene previsto su discurso ante el Congreso.