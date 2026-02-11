La Libertad Avanza (LLA) consiguió dictamen de mayoría para avanzar con el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa será tratada este jueves en la Cámara de Diputados, desde las 11.

El despacho quedó habilitado para su discusión en el recinto luego de reunir las firmas necesarias en comisión. Según confirmó la diputada nacional Silvana Giudici, el dictamen fue acompañado por 81 legisladores, lo que permitió que el proyecto avance a la instancia de debate parlamentario.

El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de su cuenta de X, donde expresó: “Tenemos dictamen para la baja de edad de imputabilidad. Fin”. Además, compartió el mensaje de Giudici en el que se detallaba el respaldo obtenido por la iniciativa.

El proyecto impulsa una modificación en el régimen penal juvenil vigente y abre un nuevo capítulo en el debate político sobre seguridad y responsabilidad penal de menores.

