El debate, que comenzó el miércoles, forma parte del tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar el alcance de la protección de los ambientes glaciares y periglaciares. La iniciativa generó una alta expectativa social, donde más de 100.000 personas se inscribieron para participar, aunque solo una fracción pudo exponer en esta instancia.

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Uno de los principales puntos de conflicto está vinculado al sistema de audiencias definido por el oficialismo, que estableció un esquema mixto (presencial y virtual) con un cupo limitado de oradores. En total, se habilitó la participación de alrededor de 400 expositores entre ambas jornadas, lo que despertó críticas de la oposición y de distintos sectores sociales.

Durante la primera jornada, legisladores opositores denunciaron restricciones en el acceso y cuestionaron los criterios de selección de los oradores. Incluso, se registraron discusiones dentro del recinto por la inclusión de personas que no figuraban en las listas originales.

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En paralelo, organizaciones ambientales y sociales se movilizaron en las inmediaciones del Congreso para reclamar una mayor apertura del debate y garantizar la participación de todos los inscriptos.

El clima de la audiencia estuvo marcado por pedidos de impugnación y denuncias de irregularidades. Desde la oposición señalaron que el mecanismo adoptado limita la participación ciudadana y podría vulnerar principios constitucionales y ambientales.

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Otro de los cuestionamiento está vinculado al tiempo asignado para cada expositor, lo que según los críticos, dificulta un debate profundo sobre una norma considerada clave para la protección de los recursos hídricos del país.

El oficialismo defendió la organización del proceso y argumentó que el volumen de inscriptos hacía inviable una participación plena en formato oral, por lo que se habilitaron alternativas como la presentación de escritos o videos.

La ley vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua.

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La reforma plantea, entre otras cuestiones, acotar las áreas protegidas a aquellas con función hídrica específica y otorgar mayor injerencia a las provincias en la determinación de zonas alcanzadas por la normativa. Este enfoque es respaldado por sectores que buscan mayor flexibilidad productiva, pero es rechazado por organizaciones ambientales que advierten sobre un posible retroceso en materia de protección ambiental.

La segunda jornada de audiencias, que se desarrolla de manera virtual, busca dar continuidad a las exposiciones en un contexto que sigue siendo tenso tanto en el ámbito político como social.