El tratamiento inicial estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados de La Libertad Avanza José Peluc y Nicolás Mayoraz. Según el cronograma previsto, esta semana se iniciará el análisis del texto y el martes 10 de marzo se realizarán audiencias públicas para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores.

De acuerdo con la planificación del oficialismo, los dictámenes podrían firmarse el miércoles 11, lo que permitiría convocar a una sesión en la Cámara Baja al día siguiente. Sería la primera sesión del Congreso en el nuevo período ordinario.

La iniciativa fue aprobada en el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. En el Gobierno confían en mantener en Diputados el respaldo de los gobernadores que acompañaron el proyecto en la Cámara Alta, aunque durante aquel debate también se registraron diferencias dentro de algunos espacios aliados.

Parte del bloque del PRO votó en contra, al igual que la senadora chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. En tanto, la neuquina Julieta Corroza se abstuvo con el aval del mandatario provincial Rolando Figueroa.

Desde sectores de la oposición reclamaron mayor discusión antes de avanzar con la iniciativa. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, junto a legisladores de Provincias Unidas, pidió formalmente que se realicen audiencias públicas para ampliar el debate sobre la reforma.

“Tratándose de una modificación que podría reducir los niveles de protección ambiental vigentes, es imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia y transparente”, sostuvo Ferraro.

El planteo también fue respaldado por diversas organizaciones ambientales, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas.

Estas entidades señalaron que la Ley de Glaciares es un instrumento clave para la protección de ecosistemas estratégicos, fundamentales para la provisión de agua y la regulación climática, y advirtieron sobre la necesidad de garantizar la participación ciudadana en cualquier modificación de la normativa.

El proyecto impulsado por el Gobierno propone habilitar determinadas actividades productivas, como la minería o la explotación hidrocarburífera, en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, ese tipo de actividades está prohibido.

Fuente: TN