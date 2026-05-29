La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar este jueves luego de casi tres meses de inactividad legislativa, en una jornada marcada por el fuerte debate político en torno a la reducción del régimen de zona fría impulsado por el Gobierno nacional.

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Si bien la medida se discute actualmente en el Congreso de la Nación, la posible eliminación de subsidios al gas natural en 94 ciudades bonaerenses dominó gran parte de las exposiciones en el recinto provincial. La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados nacionales y ahora deberá ser tratada en el Senado.

La sesión fue la primera del período ordinario iniciado el pasado 2 de marzo, en un contexto de tensiones internas dentro del peronismo que demoraron el funcionamiento legislativo. Aunque el temario no incluía proyectos de gran relevancia, la discusión energética terminó monopolizando el debate.

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Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el vicepresidente primero de la Cámara, Alexis Guerrera, quien sostuvo que la eliminación del beneficio “no busca mejorar el equilibrio fiscal” sino generar “malestar en la sociedad”. En la misma línea se expresó el radical Matías Civale, representante de Tandil, quien defendió la necesidad del subsidio en regiones donde el consumo de gas para calefacción supera ampliamente al de otras zonas del país.

También el legislador Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, calificó la iniciativa como “un retroceso muy importante” para el sur bonaerense. En contraposición, el diputado libertario Oscar Liberman respaldó la reforma y afirmó que el actual esquema beneficia principalmente a sectores de mayores ingresos, dejando afuera a familias vulnerables que ni siquiera cuentan con red de gas natural.

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La jornada también tuvo momentos de tensión política cuando la diputada de izquierda Mónica Schlottauer agradeció el respaldo de distintos bloques tras haber integrado una flotilla humanitaria retenida en Libia. Allí cuestionó la postura del bloque libertario, lo que derivó en una respuesta del diputado Nahuel Sotelo, quien defendió el accionar de la Cancillería argentina y cruzó duramente a los sectores de izquierda.